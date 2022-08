Zum Tod von Michail Gorbatschow: Besuche des sowjetischen Ex-Präsidenten in Hessen

Der Friedensnobelpreisträger und Ex-Präsident der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren in Moskau. Während und nach seiner Amtszeit war er oft zu Gast in Hessen. Ein Nachruf in Bildern.