Seit sechs Monaten herrscht Krieg in der Ukraine. Der Stichtag fällt auf ein besonderes Datum: den ukrainischen Unabhängigkeitstag. An vielen Orten in Hessen wird zu diesem Anlass Solidarität mit dem Land gezeigt - auch in der Wiesbadener Staatskanzlei.

Am 24. August 1991 erklärte die Ukraine ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion. 31 Jahre später muss sich das Land diese neu erkämpfen. Seit exakt sechs Monaten tobt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Öffentliche Feiern zum Unabhängigkeitstag sind dort abgesagt - es wird erwartet, dass die russische Armee ihre Angriffe zu diesem Anlass verstärkt. In der Stadt Charkiw im Nordosten des Landes gilt sogar eine ganztägige Ausgangssperre. In Hessen dagegen sind als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine verschiedene Aktionen geplant.

Staatskanzlei leuchtet in blau und gelb

Die hessische Regierung zeigte ihre Unterstützung bereits in der Nacht zum Mittwoch: Die Staatskanzlei in Wiesbaden wurde in den Farben der ukrainischen Flagge angestrahlt. Am Abend soll der Amtssitz von Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) ab 21 Uhr noch einmal blau und gelb beleuchtet werden.

Der Landtag hisste zudem die ukrainische Nationalflagge. "Die Ukraine darf in dieser schwierigen Zeit mit Hessen einen verlässlichen Partner und Freund an ihrer Seite wissen", erklärte Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden.

Freiheit verpflichte zu Solidarität und Menschlichkeit. "Und das gilt natürlich insbesondere, wenn die Freiheit direkt vor unserer Haustür in Europa bedroht ist." Die Landtagspräsidentin dankte den Hessinnen und Hessen, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren.

Parteien rufen zu Kundgebung in Frankfurt auf

Bereits ab 18 Uhr laden am Mittwochabend die Frankfurter Parteien CDU, Grüne, FDP und Volt zu einer Solidaritätsveranstaltung auf den Paulsplatz. So wolle man der Unterstützung öffentlich Ausdruck verleihen. "Wir bleiben entschlossen an der Seite der Ukraine und unterstützen diese weiter durch Solidarität, Sanktionen gegen die russische Föderation, Waffenlieferungen und wirtschaftliche Unterstützung", hieß es in einem Aufruf zur Kundgebung.

Der ukrainische Generalkonsul in Frankfurt, Vadym Kostiuk, wird derweil in Darmstadt erwartet: bei einer Veranstaltung des Vereins "Partnerschaft Deutschland-Ukraine/Moldova" (PDUM). Neben Kostiuk soll dort auch der Darmstädter Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) sprechen.

Benefizkonzert mit ukrainischer Rapperin in Kassel

Unter dem Motto #StandWithUkraine organisieren die Initiative "Offen für Vielfalt" und das Kulturzelt Kassel am Mittwochabend ein Benefizkonzert mit der ukrainischen Rapperin Alyona Alyona. In ihrer Heimat ist die 31-Jährige ein Star. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine leistet sie Freiwilligendienst in ihrer Heimatstadt Baryschiwka und organisiert Hilfs- und Spendenaktionen.

Die ukrainische Rapperin Alyona Alyona gibt ein Benefizkonzert in Kassel. Bild © IMAGO / Gonzales Photo

Zum Konzert sind insbesondere Menschen mit Fluchterfahrung eingeladen sowie Ehrenamtliche, die geflüchtete Menschen bei ihrer Ankunft in Kassel und der Region unterstützen. Der Erlös wird an eine Hilfsorganisation in der Ukraine gespendet.

Musikalisch wird der ukrainische Unabhängigkeitstag auch in der Rhön begangen: Bei einem Freundschaftsfest im Landhotel Rhönblick in Petersberg (Fulda) kommen am Mittwochnachmittag deutsche Helfer und ukrainische Geflüchtete zu Musik- und Gesangseinlagen zusammen. Veranstaltet wird das Fest von den Vereinen Rhöner Nachbarschaftshilfe und Ukraine Aid Fulda, die seit Beginn des Krieges Hilfstransporte organisieren.

Rund 80.000 Geflüchtete in Hessen angekommen

Seit Kriegsbeginn am 24. Februar sind nach Angaben des Innenministeriums 79.286 Geflüchtete aus der Ukraine in Hessen angekommen, darunter 51.232 Frauen, 22.694 Kinder sowie 6.425 Jugendliche. Derzeit würden täglich rund 200 Menschen nach Hessen kommen.

Allein nach Frankfurt kamen der Stadt zufolge bislang rund 7.300 Ukrainerinnen und Ukrainer. Deutschlandweit wurden zwischen Ende Februar und Ende August 967.546 Geflüchtete registriert.

Formular hessenschau update - Der Newsletter für Hessen hessenschau update anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier können Sie sich für dasanmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier erfahren Sie mehr E-Mail Zurücksetzen Ende des Formulars