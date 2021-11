Hessens Intensivstationen melden nun 200 Patienten mit einer Corona-Infektion. Wird diese Zahl überschritten, gilt eine neue Warnstufe des Landes zur Pandemie-Bekämpfung. Welche Maßnahmen dann greifen, ist bislang unklar. Am Montag will die Landesregierung zusätzliche Schritte verkünden.

Am Freitag hat Hessen den ersten Grenzwert der gültigen Corona-Warnstufen erreicht - dem aktuellen Lagebericht des Sozialministeriums zufolge sind nun 200 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. Die Intensivbettenbelegung gilt seit Mitte September mit der Hospitalisierungsinzidenz als Hauptindikator für weitreichendere Schutzmaßnahmen.

Diese will die Landesregierung am Montag verkünden. "Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie" würden Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) dann über zusätzliche Maßnahmen informieren, heißt es in einer Mitteilung vom Freitagmittag.

Zahl der Intensivpatienten steigt kontinuierlich

Bislang hatte die Landesregierung keine konkreten Maßnahmen beschlossen, die bei Überschreiten des Grenzwertes greifen würden. Denkbar waren Bouffier zufolge strengere Vorschriften für Corona-Tests. So könnten in in der ersten Warnstufe für bestimmte Tätigkeiten und Veranstaltungen die verlässlicheren PCR- statt Anti-Gen-Schnelltests vorgeschrieben werden, hieß es Mitte September.

Der nun erreichte Grenzwert entspricht in etwa zehn Prozent der hessischen Intensivbetten-Kapazität. Die Messgröße hängt jedoch hinter den Infektionszahlen her, denn bis ein Infizierter gegebenenfalls auf der Intensivstation behandelt werden muss, vergehen oft Wochen. Was aber feststeht: Die Zahl an Intensivpatienten ist im Verlauf der vergangenen Woche kontinuierlich gestiegen, von 158 auf nun 200.