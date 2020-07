Im Fall der Drohschreiben des selbst ernannten NSU 2.0 sind zwei Verdächtige vorläufig festgenommen worden - ein bayerischer Ex-Polizist und dessen Ehefrau.

Im Fall der rechten Drohschreiben des selbst ernannten NSU 2.0 hat es zwei Festnahmen gegeben: Am Freitag wurde ein Ehepaar in Landshut (Bayern) vorläufig festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Montag mitteilte.

Bei den Beschuldigten handele es sich um einen 63 Jahre alten ehemaligen bayerischen Polizeibeamten und seine 55 Jahre alte Ehefrau. Der Mann war schon in der Vergangenheit mit rechten Straftaten in Erscheinung getreten, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Verdächtige wieder auf freiem Fuß

Die beiden werden verdächtigt, "mehrere E-Mails mit beleidigenden, volksverhetzenden und drohenden Inhalten an Bundestagsabgeordnete und verschiedene andere Adressaten verschickt zu haben", heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

Ihre Wohnung wurde durchsucht, Datenträger wurden sichergestellt. Die Beschuldigten seien dann wieder auf freien Fuß gesetzt worden, die Voraussetzungen für einen Haftbefehl seien nicht erfüllt.

Es wird gegen sie ermittelt wegen des Verdachts der Bedrohung, der Volksverhetzung, der verfassungsfeindlichen Verunglimpfung von Verfassungsorganen sowie Beleidigungen.

69 Drohmails bislang bekannt

Seit 2018 verschicken Unbekannte wiederholt rechtsextreme Drohnachrichten an Menschen in Hessen und in anderen Bundesländern. In den vergangenen Wochen nahm ihre Zahl noch zu.

Ziel waren bislang unter anderem die Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz, die im NSU-Prozess Nebenkläger vertreten hatte, oder die Vorsitzende der Linksfraktion im Hessischen Landtag, Janine Wissler. Innenminister Peter Beuth (CDU) hatte vergangene Woche im Innenausschuss erklärt, bislang seien den Ermittlern 69 derartige Mails bekannt.

In mindestens drei Fällen waren persönliche Daten der Empfängerinnen auf Computern in hessischen Polizeidienststellen abgerufen worden. Weil Innenminister Beuth zu später über diese Erkenntnis informiert worden war, reichte Hessens Polizeipräsident Udo Münch Mitte Juli seinen Rücktritt ein. Zudem setzte Beuth mit Hanspeter Mender einen Sonderermittler für den Fall ein.

