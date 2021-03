Frankfurt gilt als Wirtschaftsmotor in Hessen

Frankfurt gilt als Wirtschaftsmotor in Hessen Bild © Pixabay

Zweistelliger Zuwachs: Grüne in Frankfurt vorn

Noch fehlen ein paar Wahlbezirke: Doch erstmals in der Geschichte Frankfurts könnten die Grünen stärkste Fraktion im Römer werden. Die SPD verliert deutlich.

Riesenerfolg für die Grünen in Frankfurt: Die Partei legte bei der Kommunalwahl zweistellig zu und war um 3.20 Uhr morgens mit 25,6 Prozent der Stimmenanteile stärkste Kraft in Hessens größter Stadt. Da fehlten bei der Auszählung des Trendergebnisses, das nur die Listenkreuze berücksichtigt, noch 11 von 516 Wahlbezirken. Bei der letzten Kommunalwahl 2016 hatten die Grünen in Frankfurt 15,3 Prozent erreicht.

Die CDU gab dagegen leicht nach und lag um 3.20 Uhr bei 23,5 Prozent (- 0,6), die SPD ließ sogar deutlich Federn und verzeichnete mit 16,6 Prozent ein Minus von 7,2 Prozentpunkten. Die FDP konnte sich verbessern auf 8,1 Prozent (+0,6), die AfD verlor mit 5,9 Prozent klar (-3,0), die Linke verlor leicht und kam auf 7,6 Prozent (-0,4).

Die erstmals bei Kommunalwahlen angetretene proeuropäische Bürgerpartei Volt, die sich Chancengleichheit, Solidarität und Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben hat, erzielte auf Anhieb 3,5 Prozent.

Feldmayer: "Das wäre historisch"

Das gute Abschneiden der Grünen liegt hessenweit im Trend. Auch in Kassel oder Wiesbaden konnten sie zulegen, in Darmstadt ihre ohnehein starke Position behaupten. Die Spitzenkandidatin der Frankfurter Grünen und stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Landtag, Martina Feldmayer, zeigte sich am Abend begeistert. "Wenn sich das bestätigen sollte, wäre das historisch", sagte sie.

Nach möglichen Bündnispartnern befragt, erklärte Feldmayer, es komme darauf an, mit wem die Grünen beim sozial-ökologischen Aufbruch die größten Schritte machen könnten. Entscheidende Themen seien dabei etwa Klimaschutz, Geschlechtergerechtigkeit und der Kampf gegen Rassismus.

CDU sieht Ursachen in Berlin

Die CDU lag zunächst noch weiter hinten, konnte im Laufe des späten Abends aber Boden gut machen. Dennoch blieb sie unter ihrem Ergebnis von 2016. "Die Ursachenanalyse ist schwer. Wir hatten nicht wirklich Rückenwind aus Berlin", sagte CDU-Mann und Baudezernent Jan Schneider am Abend. Probleme bei den Corona-Impfungen oder die Maskenaffäre um CDU-Bundespolitiker seien "massiver Gegenwind für unsere Wahlkämpfer" gewesen.

SPD-Spitzenkandidat und Planungsdezernent Mike Josef räumte ein, dass sich die Awo-Affäre um Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) negativ auf das Abschneiden seiner Partei ausgewirkt haben könnte. Zudem sei auch für die SPD der "Bundestrend eher bescheiden". Wenngleich das Endergebnis noch nicht feststehe, müsse man den Grünen zum Wahlsieg gratulieren.

Feldmann selbst nannte als Siegerin der Wahl die Demokratie. "Geschätzte 140.000 Briefwahlstimmen sprechen eine eindeutige Sprache", sagte er. Die Menschen hätten sich von der Pandemie das Wählen nicht vermiesen lassen. Der Oberbürgermeister dankte allen Wahlhelferinnen und -helfern für deren Einsatz.

Wie geht es weiter in Frankfurt?

Im Römer regierte bislang eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Eine Liebesheirat war das nicht. Zwischen den drei Fraktionen gab es immer wieder Streit, etwa über die Sperrung des Mainkais für den Autoverkehr. Ein Jahr lang sollte dort nach dem Willen der SPD kein Auto fahren. Die CDU war gegen das Pilotprojekt, das letztlich wegen der Corona-Krise vorzeitig abgebrochen wurde.

Wie sich der Magistrat im Römer künftig zusammensetzt, hängt vom Endergebnis und der letztendlichen Sitzverteilung ab. Eine Neuauflage des bisherigen Dreierbündnisses, diesmal unter Führung der Grünen, ist möglich. Bis alle Stimmen ausgezählt sind, werden noch ein paar Tage vergehen.