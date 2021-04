Über mich: Seit 2017 rasende Hörfunkreporterin im Regionalstudio Darmstadt, jüngst auch Online-Redakteurin für die Region Südhessen. Studiert hab ich Germanistik und Philosophie auf Lehramt in Trier, gebürtig stamme ich aus dem Saarland. Seit 2016 ist Darmstadt meine Wahlheimat, der Liebe wegen.

Meine Schwerpunkt-Themen: Querbeet alles, was bewegt. Am liebsten die kleinen Geschichten aus der Region, ganz nahe an den Hessinnen und Hessen.

Mein Lieblingsort in Hessen: Der Riegerplatz in Darmstadt. In Kombination mit Sonne und Eis unschlagbar.