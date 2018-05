Ermittler bestätigen Mord an Weltenbummler aus Freigericht

In Mexiko überfallen

Auf seiner Weltreise mit dem Fahrrad fand ein Mann aus Freigericht in Mexiko den Tod. Jetzt bestätigten die Behörden die Angaben seines Bruders: Der 43-Jährige wurde Opfer eines Überfalls.

"Das ist eine sehr unfallträchtige Gegend" - so hatte die Staatsanwaltschaft im mexikanischen Bundesstaat Chiapas anfangs ihre These begründet, dass wohl keine Straftat vorliege. Doch nun korrigierten die Ermittler: Ein 43 Jahre alter Mann aus Freigericht (Main-Kinzig-Kreis) ist auf seiner Weltreise mit dem Fahrrad Opfer eines Mordes geworden.

Der Mann sei erschossen worden, sagte Staatsanwalt Luis Alberto Sánchez am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Er bestätigte damit, was der Bruder des Toten zuvor nach der Identifizierung der Leiche gesagt hatte. Im Schädel des Toten sei ein Einschussloch gefunden worden, das auf eine Feuerwaffe hinweise. Die Ermittler gehen von einem Überfall aus. Sie hatten zunächst vermutet, der 43-Jährige sei verunglückt und in eine 200 Meter tiefe Schlucht gestürzt.

Auswärtiges Amt informiert

Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte, es habe den Fall zur Kenntnis genommen. Ein Mitarbeiter der deutschen Botschaft sei in Kontakt mit dem Bruder des getöteten Radfahrers, der sich derzeit im Süden des lateinamerikanischen Landes aufhält.

Ein ebenfalls in der Schlucht tot aufgefundener polnischer Radfahrer war bereits zu Beginn der Woche identifiziert worden. Die Leiche war ohne Kopf gefunden worden. Laut Staatsanwalt Sánchez wurde der Kopf jedoch nicht von den unbekannten Verbrechern abgetrennt, sondern fiel ab, als der Körper einen Hang nahe San Cristóbal de las Casas hinuntergeworfen wurde.

Entsetzen und Gedenkfeier

Die Brutalität der Tat hatte in ganz Mexiko für Entsetzen gesorgt. Bei einer Gedenkfeier wurde ein weißes Fahrrad an dem Fundort an einem Hang nahe San Cristóbal aufgestellt. Die Region um San Cristóbal gilt als Touristenregion - und als vergleichsweise sichere Gegend.

Mexiko wird derzeit von einer beispiellosen Welle brutaler Verbrechen überrollt. Mit mehr als 29.000 Tötungsdelikten war das vergangene Jahr das blutigste in der jüngeren Geschichte des Landes. Rund 30.000 Menschen gelten außerdem als verschwunden.

Sendung: hr-iNFO, 11.05.2018, 22 Uhr