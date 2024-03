Hoher Schaden bei Rohbau-Brand in Offenbach

Ein Sachschaden von rund 500.000 Euro ist am Freitagabend bei einem Feuer in einem Rohbau in Offenbach entstanden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, gerieten aus noch unbekannter Ursache Baumaterialien in der Tiefgarage in Brand. Das Gebäude wurde bis hin zum vierten Stock beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt.