Unfall in Frankfurt Motorradfahrer stirbt nach Überholmanöver

Ein Motorradfahrer ist in Frankfurt tödlich verunglückt.

Der 60 Jahre alte Mann hatte am Sonntag mit seinem Zweirad ein Auto im Stadtteil Bergen-Enkheim überholt und war mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengeprallt, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte. Der Biker wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen erlag.

Die Fahrerin des Unfallautos erlitt einen Schock, wie der Sprecher ergänzte. Er bezifferte den entstandenen Sachschaden mit etwa 20 000 Euro. Die Staatsanwaltschaft habe einen Gutachter zur Klärung der näheren Umstände bestellt.