Das Büdinger Krankenhaus ist am Nachmittag teilweise evakuiert worden. Ein Unbekannter hatte einen verdächtigen Gegenstand im Empfangsbereich abgelegt. Der Mann konnte flüchten.

Ein Unbekannter hat am Nachmittag im Empfangsbereich des Krankenhauses in Büdingen (Wetterau) einen verdächtigen Gegenstand abgelegt. Der umliegende Bereich musste daraufhin abgesperrt und evakuiert werden. Entschärfer des Landeskriminalamtes sollen den Gegenstand am Abend überprüfen.

Der Mann selbst, der nach ersten Informationen um 16.50 Uhr ein kleines Päckchen vor dem Krankenhaus ablegte, flüchtete auf einem Fahrrad in noch unbekannte Richtung. Neben dem Empfangsbereich mussten auch Bereiche der Krankenstation bis in den ersten Stock evakuiert werden.

Polizei ermittelt

Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Die Polizei hat Ermittlungsmaßnahmen gegen den unbekannten Mann eingeleitet.

Sendung: hr-iNFO, 4.11.2019, 18.20 Uhr