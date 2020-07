Immer wieder informieren wir Sie auf hessenschau.de mit aktuellen Tickern über die Lage in Hessen. Nun haben wir unser Ticker-Tool komplett neu gestaltet. Heute bekommen Sie einen Vorgeschmack - und hier einen Überblick.

Regelmäßige Nutzer*innen von hessenschau.de kennen sie: unsere verschiedenen Ticker-Formate zu den unterschiedlichsten Anlässen. Ob Landtagswahl oder Bombenentschärfung, Dauer-Themen wie die Fußball-Bundesliga und Corona oder unser täglicher Morgenticker ("Hessen am Morgen") - häufig versorgen wir Sie in Form von Tickern schnell und zuverlässig mit den wichtigsten Nachrichten-Updates.

Diese Formate gehören zu den erfolgreichsten auf unserer Seite. Nun haben wir unsere Ticker komplett überarbeitet. Zum ersten Mal setzen wir das Tool am Montag im Morgenticker ein - weitere Ticker-Formate werden folgen. Moderner, schneller und nutzerfreundlicher sollte die neue Anwendung sein. Bei der Entwicklung haben wir Nutzer*innen eingebunden und sie nach ihren wichtigsten Nutzungsbedürfnissen befragt. Die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen; in den kommenden Wochen werden weitere Funktionen und Verbesserungen folgen.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Funktionen des Tickers. Wir hoffen, dass Ihnen unser Ticker gefällt und Sie sich gut informiert fühlen. Am Ende der Seite können Sie uns Fragen, Kritik und Anmerkungen zu unserem Tool zukommen lassen.

Die wichtigsten Funktionen für Nutzer*innen

Die Top-Themen stets im Blick: In bestimmten Nachrichtenlagen können sich die Ereignisse schnell überschlagen, viele Meldungen laufen dann in unserem Ticker ein. Mit der Top-Themen-Funktion haben Sie das Wichtigste stets im Überblick. Wie? Besonders wichtige Meldungen werden von den Ticker-Autor*innen als "Top-Thema" markiert. Sie sind am grauen Hintergrund und dem dunkelroten Punkt im Zeitstrahl schnell zu erkennen. Genau diese Meldungen erscheinen dann als Schlagzeilen im sogenannten Top-Themen-Menü.

Schneller Zugriff: Das Ticker-Menü heftet sich am oberen Seitenrand Ihres Smartphones an, im Desktop auf der linken Seite. Bild © hessenschau.de

Dieses finden Sie im Smartphone direkt über der ersten Ticker-Meldung. Mit einem Klick öffnet sich das Menü und zeigt Ihnen die wichtigsten Themen im Überblick. Im Desktop befindet sich das Top-Themen-Menü links neben den Beiträgen. In beiden Fällen gelangen Sie über die verlinkten Schlagzeilen direkt zu der entsprechenden Meldung, egal wo im Ticker sich diese Meldung befindet. Das Besondere an diesem Menü: Es bleibt für Sie immer erreichbar. Wenn Sie nach unten scrollen, haftet es sich sowohl im Smartphone als auch im Desktop am oberen Bildschirmrand an und lässt sich jederzeit nutzen.

Angepinnte Posts: Einzelne Posts können von unseren Autor*innen im Ticker-Stream an erster Position angeheftet, also "angepinnt" werden. Sie sind damit unabhängig von der Veröffentlichung weiterer Posts immer direkt für Sie auffindbar. Dies können Beiträge mit besonders wichtigen Inhalten sein (z.B. ein Link auf eine Wahlergebnisseite oder ein Videoplayer mit einem Livestream).

Push-Mitteilungen im Browser: Push-Mitteilungen kennen Sie sicherlich von verschiedenen Apps, vielleicht ja auch bereits von der hessenschau-App. Doch auch über den Browser sind Benachrichtigungen per Push inzwischen möglich, sowohl in Smartphone-Browsern (Ausnahme: iPhones) als auch auf dem Desktop. Sie können dabei für einzelne hessenschau.de-Ticker (z.B. "Hessen am Morgen") Push-Mitteilungen abonnieren. Sie entscheiden immer selbst, ob Sie alle Beiträge des jeweiligen Tickers abonnieren möchten oder nur die sogenannten Top-Themen, also besonders wichtige Meldungen. Die Push-Mitteilungen erscheinen dann im Smartphone in der Benachrichtigungszeile (in der Regel ganz oben im Display) oder im Desktop als dezentes Popup (i.d.R. rechts unten). Sie können die Push-Mitteilungen jederzeit kündigen oder ändern. Mehr zum Thema Push-Mitteilungen erfahren Sie hier.

Benachrichtigung bei neuen Beiträgen: Bisher mussten Sie unsere Ticker immer neu öffnen oder laden, um zu erfahren, ob es neue Ticker-Beiträge gibt. Das geht nun besser: Sobald neue Einträge vorliegen, erscheint im Ticker-Stream ein blauer Button mit dem Hinweis "Neue Meldungen". Mit einem Klick aktualisiert sich der Ticker und Sie gelangen direkt zu den neuesten Meldungen.

Alle Posts sind einzeln teilbar und auffindbar: Sie finden eine Meldung in unserem Ticker besonders interessant und möchten diese gerne an Freunde weiterleiten? Kein Problem! Alle Beiträge unserer Ticker können einzeln geteilt werden, das heißt, sie können in sozialen Netzwerken gepostet oder per E-Mail und Messenger wie WhatsApp verschickt werden. Mit einem Klick auf den dazugehörigen Link gelangen Ihre Freunde und Follower direkt zur entsprechenden Meldung. Um diese Funktion zu nutzen, klicken Sie auf das Teilen-Symbol, das sich rechts unten an jedem Post befindet. Zudem sind die Ticker-Meldungen auch einzeln über unsere Suchfunktion auf hessenschau.de auffindbar und erreichbar.