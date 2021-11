An Folgen von Corona-Infektion

Der frühere Fußballprofi, Sportschau-Moderator und Entwicklungshelfer Holger Obermann ist im Alter von 85 Jahren gestorben.

Wie seine Ehefrau am Freitag bestätigte, starb er bereits am 30. Oktober an den Folgen einer Corona-Infektion. Der gebürtige Kasseler moderierte von 1971 bis 1984 die ARD-Sportschau.