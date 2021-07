Bø-Brüder beim Sommer-Biathlon in Wiesbaden am Start

Audio Bø-Brüder beim Sommer-Biathlon in Wiesbaden am Start

Norwegens Biathlon-Brüder Johannes Thingnes Bø und Tarjei Bø führen das hochkarätige Männer-Starterfeld beim City Biathlon am 15. August in Wiesbaden an.