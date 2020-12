Die 46ers konnten sich am Ende knapp gegen die Skyliners durchsetzen.

Die 46ers konnten sich am Ende knapp gegen die Skyliners durchsetzen.

Herzschlag-Finale im Hessen-Derby: Die Gießen 46ers haben die Skyliners Frankfurt äußerst knapp besiegt. Die Entscheidung fiel erst in den Schlusssekunden.

Die Gießen 46ers haben ein hochspannendes Hessen-Derby gewonnen. Die Mittelhessen besiegten die Skyliners Frankfurt am Mittwochabend in einem Herzschlagfinale äußerst knapp mit 75:74 (41:30). Die Entscheidung fiel dabei erst in der Schlussminute, noch 30 Sekunden vor Ende der Partie hatte es 71:71 gestanden.

Die 46ers, die damit den zweiten Sieg in Folge feiern konnten, hatten zur Pause eigentlich deutlich geführt, die Gäste aus Frankfurt konnten das Spiel im dritten Viertel jedoch drehen. Erst im äußerst spannenden und umkämpften Schlussviertel fiel dann die Entscheidung zugunsten der Gießener.

Weitere Informationen Giessen 46ers - Skyliners Frankfurt 75:74 (41:30) Beste Werfer Gießen: Stark (13), Bowman (13)



Beste Werfer Frankfurt: Mobley (15), Robertson (15), Kessens (12), Moore (10) Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 30.12.2020, 21.00 Uhr