Ob vorne oder hinten: Gießens John Bryant war am Samtag omnipräsent. Bild © Imago

Basketball-Bundesligist Gießen 46ers hat das Hessen-Derby gegen die Skyliners Frankfurt am Samstag gewonnen. Die Entscheidung fiel erst mit der Schlusssirene. Matchwinner für die Hausherren war einmal mehr Center John Bryant.

Die Gießen 46ers haben am Samstag das dritte Derby in Folge gewonnen. Gegen die Skyliners Frankfurt behielten die Hausherren mit 91:90 (51:46) die Oberhand. Der Unterschiedsspieler aufseiten der Hausherren war einmal mehr Center John Bryant. Mit 17 Punkte, elf Rebounds und neun Assists schrammte der US-Amerikaner nur knapp an einem Triple-Double vorbei. Richard Freudenberg war mit 21 Punkten Top-Scorer der Skyliners.

Nach einer Schweigeminute für die Gießener Basketball-Ikone Hannes Neumann, der vergangene Woche gestorben war, herrschte sofort Derby-Charakter in der Sporthalle Gießen-Ost. Beide Teams schenkten sich nichts und agierten lange Zeit auf Augenhöhe.

Clark zeigt Nerven

Im dritten Viertel setzten sich die Hausherren vermeintlich vorentscheidend ab und bauten ihren Vorsprung auf mehr als zehn Punkte aus. Doch Flügelspieler Freudenberg, der in der Schlussphase richtig heiß lief, brachte die Skyliners zurück ins Spiel. Sieben Sekunden vor Schluss führten die Gastgeber mit einem Punkt. Die letzte Aktion gehörte Frankfurts Aufbauspieler Jason Clark, der seinen Wurf aber nicht im Korb unterbrachte. Game over.

Weitere Informationen Gießen 46ers - Skyliners Frankfurt 91:90 (51:46) Beste Werfer Gießen: Bryant 17, Landis 16, Montana 12, Thomas 12, Agva 11, Lischka 11, Gordon 10



Beste Werfer Frankfurt: Freudenberg 21, Bell-Haynes 16, Clark 15, Murphy 12, Völler 10



Zuschauer: 3.752 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr1, 17.11.2018, 20.30 Uhr