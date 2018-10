Prominenter Name in der 2. Basketball-Liga

Barack Obamas Nichte Leslie Robinson spielt seit dieser Saison in der mittelhessischen Provinz Basketball. Sportlich ging der Auftakt mit den Knights daneben, der Verein träumt dennoch vom Besuch des ehemaligen US-Präsidenten.

Wenn die Verwandtschaft zum Familienessen lädt, ereignen sich wohl rund um den Globus ähnliche Szenen. Im Kleiderschrank wird nach Sakko oder Sonntagskleid gesucht, nach hektischem Last-Minute-Bügeln wird der Bauch eingezogen und ein Zahnpasta-Lächeln aufgelegt. Basketballerin Leslie Robinson vom mittelhessischen Zweitligisten Krofdorf Knights dürfte sich dabei in der Vergangenheit vor allem an Thanksgiving besonders viel Mühe gegeben haben.

Denn zu diesem Fest Anfang Oktober findet sich ihre Familie regelmäßig beim Ehemann der jüngeren Schwester von Leslies Vater ein. Dieser heißt Barack Obama und war acht Jahre lang Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.

Thanksgiving im Weißen Haus

"Wir sind dann alle zusammen von Chicago und New Jersey nach Washington gereist und haben dort unsere Family-Time verbracht", erzählt die 22-Jährige im Gespräch mit dem hr. Ein Dinner im Weißen Haus, mit Truthahn und Mashed Potatoes. Es gibt sicher schlechtere Abendveranstaltungen. Oder, Miss Robinson? "Ach, eigentlich war alles wie immer. Der einzige Unterschied war, dass meine Oma nicht ihr berühmtes Dessert machen konnte." Wofür gibt es schließlich Küchenpersonal.

Passend zum eher zurückhaltenden Gemüt der 1,83 Meter großen US-Amerikanerin fällt ihr derzeitiger Wohn- und Spielort aus. Robinson, die im Sommer ihr Soziologie-Studium an der Princeton-University abschloss und dort für die Princeton Tigers in der College-League auflief, steht seit dieser Saison im Kader der ersten Mannschaft des TSV Krofdorf-Gleiberg. Der Ortsteil der Gemeinde Wettenberg (Gießen) hat rund 5.000 Einwohner und ein Basketballteam mit dem Namen Knights in der 2. Bundesliga Nord. Tabellenstand nach einem Spieltag: Letzter.

Nicht nur die Nichte von...

"Ich bin hierhergekommen, um meine Fähigkeiten zu zeigen und eine neue Sprache zu lernen", erklärt Robinson ihren Schritt von New York City nach Mittelhessen. Da es im Gegensatz zu den Herren im US-amerikanischen Frauen-Basketball keine Ausbildungsliga gibt, zieht es zahlreiche Talente nach dem College ins Ausland. Viele gehen in die Türkei, nach China oder Russland. "Mein Agent kam mit dem Angebot von Krofdorf", so Robinson. Drei Tage später saß sie im Flieger nach Germany, untergekommen ist sie in einer Zweier-WG mit Teamkollegin Ellie Shaxon aus England. "Sie hilft mir viel, alles klappt gut."

Nur sportlich ist noch Luft nach oben. In der Auftaktpartie gegen die Panthers aus Osnabrück setzte es eine 55:93-Klatsche, einziger Lichtblick war der Auftritt von Robinson. Mit 22 Punkten und zehn Rebounds gelang ihr ein Einstand nach Maß, die Obama-Nichte war die mit Abstand beste Spielerin ihres Teams. "Wir haben sie wegen ihrer basketballerischen Fähigkeiten geholt, nicht wegen ihrer Verwandtschafts-Verhältnisse", stellt Trainer Uwe Scheidemann deshalb auch klar.

Krofdorf lädt die Obamas ein

Die Spielerinnen wurden vor der Ankunft ihrer neuen Mitspielerin zwar über den Promifaktor aufgeklärt, ein Thema ist der illustere Familien-Stammbaum aber nicht mehr . "Ich bin ich, eine eigene Person", unterstreicht auch Robinson selbst.

Komplett freimachen vom präsidialen Glanz wollen sich die Krofdorfer aber nicht. Sollten Barack Obama und Ehefrau Michelle zufällig mal in der Gegend sein, sind sie in der Eduard-David-Mehrzweckhalle jederzeit herzlich willkommen. "Ihr Vater wird sicher mal kommen. Ob Tante und Onkel dann auch dabei sind, werden wir sehen", so Coach Scheidemann. "Die Einladung ist hiermit ausgesprochen."

