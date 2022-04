Die Bad Homburg Falcons können zwar nicht aufsteigen. Dennoch ziehen die Hessinnen nach dem Sieg gegen Opladen ins Endspiel um die Zweitliga-Meisterschaft ein.

Die Bad Homburg Falcons haben sich am Samstagabend vor eigenem Publikum mit 77:60 (53:29) gegen BBZ Opladen durchgesetzt. Bereits im Hinspiel hatten die Hessinnen 61:40 gewonnen. Im Finale um die Meisterschaft der 2. Basketball-Bundesliga steht das Duell gegen die Albatrosse aus Berlin an. Der Hauptstadtklub hatte die Rhein-Main Baskets aus Langen geschlagen. Aufsteigen wird und will Bad Homburg aus Budget- und Konzeptgründen auch nach einem Titelgewinn nicht.