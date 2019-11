BC Marburg gewinnt in Ostrava

Der BC Marburg hat auch sein zweites Saisonspiel auf europäischer Bühne gewonnen.

Nach drei Heimniederlagen in der Bundesliga feierten die Hessinnen bei SBS Ostrava in Tschechien einen ungefährdeten 90:63-Auswärtserfolg. Theresa Simon erzielte für den BC die meisten Punkte. Den insgesamt dritten Sieg im dritten Spiel gegen Ostrava bezahlte der Bundesliga-Achte allerdings teuer: Kim Winterhoff verdrehte sich in der 9. Minute bei einer 24:19-Führung nach einem normalen Foul bei der Landung das linke Knie und schied verletzt aus.