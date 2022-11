Die Talfahrt des BC Marburg in der Basketball-Bundesliga geht unvermindert weiter.

Die Hessinnen verloren am Samstag auch das fünfte Spiel in der neuen Saison. Gegen die Rheinland Lions setzte es am Ende eine knappe 63:67-Niederlage. Der BCM bleibt durch die Pleite weiterhin Letzter in der Tabelle.