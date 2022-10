Der BC Marburg kommt in dieser Saison nicht in die Spur. Auch in Halle gab es keine Punkte.

Der BC Marburg hat in der Basketball-Bundesliga am Sonntag die dritte Partie im dritten Spiel verloren. In Halle unterlagen die Hessinnen mit 63:67 (32:44) und warten somit weiter auf den ersten Saisonerfolg.