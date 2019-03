Bundesligist BC Marburg muss seine Träume vom Gewinn des DBBL-Pokals begraben.

Die Mittelhessinnen mussten sich am Samstag im Halbfinale Ligakonkurrent Herner TC mit 73:80 geschlagen geben. Am Sonntagmitte verlor der BCM auch das Spiel um Platz drei gegen USC Freiburg. Am Ende setzte es eine 92-108-Niederlage.