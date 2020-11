Basketball-Bundesligist BC Marburg hat kurzfristig Hanna Crymble für die Center-Position verpflichtet.

Die US-Amerikanerin kommt aus Athen, wo sie in dieser Saison für Esperides Kallitheas in der ersten griechischen Liga gespielt hat, bis diese coronabedingt abgebrochen wurde. Crymble kommt als Ersatz für die in ihre Heimat zurückgekehrte Jordan Stotler.