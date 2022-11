Der BC Marburg hat in der neuen Bundesliga-Saison im vierten Spiel die vierte Niederlage kassiert.

Die Hessinnen verloren am Samstag gegen Nördlingen in einer die ganze Zeit engen Partie am Ende mit 67:71. Für den BCM ist dadurch der Fehlstart in die neue Saison perfekt, die Hessinnen befinden sich auf einem Abstiegsplatz in der Tabelle.