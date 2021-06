Die Gießen 46ers haben mit Kilian Binapfl von den Telekom Baskets Bonn ihren ersten Neuzugang für die anstehende Basketball-Bundesliga-Saison verpflichtet.

Der Flügelspieler erhält einen Vertrag über drei Spielzeiten. Der 21-jährige Shooting Guard ist neben Tim Uhlemann und Tim Köpple der dritte neue Spieler im Kader der Hessen für die kommende Spielzeit. Binapfl bestritt bisher insgesamt 32 Partien in der BBL. In der laufenden Spielzeit kam er auf 26 Partien in der ersten Liga und absolvierte eine Begegnung im Pokal.