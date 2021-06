Die Gießen 46ers haben mit Kilian Binapfl von den Telekom Baskets Bonn ihren ersten Neuzugang für die anstehende Basketball-Bundesliga-Saison verpflichtet.

Der Flügelspieler erhält einen Vertrag über drei Spielzeiten. Der 21-jährige Shooting Guard bestritt bisher insgesamt 32 Partien in der BBL. In der laufenden Spielzeit kam er auf 26 Partien in der ersten Liga und absolvierte eine Begegnung im Pokal.