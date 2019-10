BC Marburg gewinnt drittes Spiel in Folge

Die Basketballerinnen des BC Marburg haben in der Bundesliga am Sonntag das dritte Spiel in Folge gewonnen.

Die Hessinnen setzten sich vor heimischer Kulisse gegen die BG Göttingen deutlich mit 83:57 durch. Am nächsten Sonntag wartet auf die Marburgerinnen nun der Herner TC.