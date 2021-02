BC Marburg siegt in Heidelberg

Basketball-Bundesliga BC Marburg siegt in Heidelberg

Der BC Marburg hat sein Spiel in der Basketball-Bundesliga am Mittwochabend in Heidelberg mit 67:59 (39:33) gewonnen.

Das Schlusslicht aus Heidelberg hielt dabei gut mit, der BCM konnte sich kaum richtig absetzen. Zum Sieg reichte es am Ende trotzdem. In der Tabelle stehen die Marburgerinnen auf Platz sieben.