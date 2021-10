Der BC Marburg musste sich in der Basketball-Bundesliga deutlich geschlagen geben.

Der BC Marburg unterlag am Samstagabend in der Basketball-Bundesliga dem Herner TC mit 58:79 (20:36). Die Hesseninnen verschliefen vor allem das erste Viertel, lagen frühzeitig uneinholbar mit 4:25 zurück. Marburg verpasste es somit näher an den Konkurrenten heranzurücken.