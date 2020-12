Marburg unterliegt in Nördlingen

Basketball-Bundesliga Marburg unterliegt in Nördlingen

Der BC Marburg hat den ersten Auswärtssieg in der laufenden Bundesliga-Saison knapp verpasst.

Gegen die Xcyde Angels Nördlingen unterlag der BC Marburg am Sonntag mit 53:55. Die Hessinnen haben somit ihren ersten Auswärtssieg in der aktuell laufenden Saison in der Damen-Basketball-Bundesliga verpasst.