Schock für den BC Marburg: Die Hessinnen sind am Samstag aus der Basketball-Bundesliga abgestiegen. Die Niederlage war denkbar knapp.

Das ist bitter: Der BC Marburg ist als Verlierer aus dem Showdown um den Klassenerhalt am letzten Spieltag der Basketball-Bundesliga gegangen und muss nun den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Die Hessinnen verloren am Samstagabend mit 79:81 bei den Eisvögeln Freiburg. Weil der direkte Konkurrent Herner TC gegen die Saarlouis Royals gewann, rutschte der BC unter den Strich.

Somit beenden die Hessinen die Saison auf Tabellenplatz elf. Mit dem Abstieg des BC Marburg gehen für den Klub 32 Jahre Erstklassigkeit zu Ende.