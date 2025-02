Die Basketballerinnen des BC Marburg haben einen möglichen Sieg gegen Hannover knapp verspielt.

Es waren noch 1,3 Sekunden auf der Uhr, als die Mittelhessinnen am Samstagabend bei 78:79-Rückstand im Spiel der Basketball-Bundesliga gegen die Luchse aus Hannover zwei Freiwürfe zugesprochen bekamen. Da nur einer den Weg in den Korb fand, ging es in die Overtime. Dort verlor das Team vom MBC den Faden und unterlag schließlich mit 83:94. In der Tabelle bleiben die Marburgerinnen auf Platz acht.