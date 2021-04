Die Bundesliga-Basketballerinnen des BC Marburg sind mit einer Niederlage in die Halbfinal-Serie gegen Keltern gestartet.

Die Mittelhessinnen unterlagen am Sonntag in fremder Halle mit 65:82 und stehen damit bereits mit dem Rücken zur Wand. Bei einer weiteren Niederlage wäre der Traum vom Endspiel bereits geplatzt. Weiter geht's am Freitag (19 Uhr) in Marburg.