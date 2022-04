Christoph Wysocki ist nicht mehr Trainer des BC Marburg.

Das gab der Basketball-Erstligist am Freitag bekannt. Demnach stehen der Verein und Wysocki in Gesprächen über eine Zusammenarbeit in anderer Funktion.

Wysocki war seit Januar 2021 Cheftrainer des Teams. Einen Nachfolger gibt es noch nicht.