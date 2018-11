Jahrelang waren die Rollen in Basketball-Hessen klar verteilt. Die Skyliners Frankfurt waren der unumstrittene Primus, die Gießen 46ers der ewige Underdog. Inzwischen hat sich das Blatt gewendet.

Die Gießen 46ers gehen mit breiter Brust in das erste Hessenduell der Saison gegen die Skyliners Frankfurt (Samstag, 18 Uhr). Dass die Basketballer aus Mittelhessen einmal auf jene aus der Mainmetropole hinabschauen können, also rein tabellarisch, das hatten vor wenigen Jahren nur die kühnsten Optimisten zu träumen gewagt.

Geht es um Profi-Basketball in Hessen, sind die Skyliners seit Jahren die Nummer eins. 34 Mal trafen die beiden Hessen-Clubs in der Bundesliga bislang aufeinander, 24 Mal verließen die Frankfurter das Parkett als Sieger. In der vergangenen Saison zeichnete sich allerdings eine leise Trendwende ab: Die 46ers konnten beide Derbys für sich entscheiden.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Gießen verliert knapp in Bamberg [Videoseite] Ende des Videobeitrags

In der aktuellen Spielzeit liegen die Mittelhessen mit fünf Siegen aus sieben Spielen auf Rang vier. Die eher unsteten Skyliners stehen auf Rang 14 (zwei Siege aus sechs Spielen). In nahezu allen relevanten Statistiken haben die Hausherren die Nase vorne. Mehr Punkte pro Spiel, mehr Rebounds, mehr Assists: Einzig die Frankfurter Freiwurfquote ist minimal besser (77,7 Prozent/77,3 Prozent).

"Das Derby hat einen sehr hohen Stellenwert hier in Gießen und in der Region. Alle fiebern auf dieses Spiel hin und wir wissen, dass es auf dem Parkett und den hoffentlich ausverkauften Rängen sehr emotional werden kann", warnte Gießens Trainer Ingo Freyer trotz der guten Ausgangslage vor den Frankfurtern.

Mit Spannung erwartet wird das Duell der beiden Center. Nach der Verletzung von Jonas Wolfahrt-Bottermann (Mittelfußbruch) hat sich bei den Skyliners Ersatzmann Erik Murphy in den Fokus gespielt. Mit 11,3 Punkten pro Partie spielt der US-Amerikaner eine gewichtige Rolle in der Frankfurter Offensive. Der derzeit stärkste Big Man der Liga spielt allerdings in Gießen: John Bryant ist mit durchschnittlich 18,6 Punkten vielleicht der ausschlaggebende Faktor, warum die Mittelhessen so gut in die Saison gestartet sind.

46ers verlängern mit Erfolgscoach Freyer

Überhaupt weiß die Offensive von Headcoach Freyer voll zu überzeugen. Mit rund 92 Punkten pro Spiel sind die 46ers das zweitstärkste Team der Liga. Nur die Albatrosse aus Berlin bringen im Schnitt noch mehr Punkte auf die Anzeigetafel (knapp 95). Die Skyliners wollen mit einer der besten Defensiven der Liga dagegenhalten. Aber: Die Gießener, das muss man so klar sagen, gehen als Favorit in das Derby.

Die logische Konsequenz aus dem starken Saisonstart haben die 46ers übrigens bereits am Donnerstag gezogen: Die Verträge von Erfolgs-Coach Freyer und Assistent Steven Wriedt wurden vorzeitig um zwei Spielzeiten verlängert.

"Wir waren schon bei der Verpflichtung von Ingo Freyer im Frühjahr 2017 absolut überzeugt, dass er der richtige Cheftrainer für uns sein wird. Wir freuen uns sehr über die Vertragsverlängerung und sind uns sicher, dass wir mit ihm zusammen die Zukunft des Gießener Basketballs weiter ausbauen können", lobte Geschäftsführer Heiko Schelberg. Der erste Schritt soll im Derby gegen Frankfurt gemacht werden.