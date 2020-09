Die Basketball-Bundesliga (BBL) hat den Spielplan für die kommende Saison veröffentlicht - inklusive zeitgenauer Ansetzungen bis zum 15. Spieltag.

Die Skyliners Frankfurt starten demnach am 8. November (15 Uhr) mit einem Auswärtsspiel in Berlin in die neue Runde. Bereits einen Tag früher geht es für die Gießen 46ers los.

Ab 18 Uhr empfangen die Mittelhessen den Mitteldeutschen BC. Zum ersten Hessenderby der neuen Saison kommt es am zehnten Spieltag: Am 30. Dezember (Mittwoch, 19 Uhr) tritt Frankfurt zunächst in Gießen an. Das Rückspiel ist für Mitte März vorgesehen.