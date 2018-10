Marie Bertholdt hat in den USA Basketball gespielt und fegt gerade mit dem BC Marburg durch die Frauen-Bundesliga. In ihrem Portemonnaie merkt sie den Erfolg nicht wirklich.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Basketballspielerin Bertholdt: "Man fühlt sich schon wie ein Profi" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Marie Bertholdt spielt schon ihr ganzes Leben lang Basketball. Von Kindesbeinen an warf die heute 23-Jährige Bälle in Körbe, in den USA war sie am College aktiv und spielte für die Santa Clara University. Im Sommer 2017 folgte dann der Wechsel zum BC Marburg, im Herbst 2018 steht die gebürtige Starnbergerin mit ihrem Team auf Platz eins der Frauenbasketball-Bundesliga. "Das fühlt sich schon gut an", sagte die Nationalspielerin im hr-heimspiel! am Montag.

Das Portemonnaie bleibt leer

Der sportliche Erfolg stimmt, die monetäre Vergütung eher nicht. Obwohl Bertholdt Profi-Spielerin ist und zweimal am Tag trainiert, bleibt am Ende vom Monat nicht mehr allzu viel übrig. "Wir investieren sehr viel Zeit und man wird auch bezahlt", so Bertholdt. "Aber manchmal fehlt die Unterstützung schon."

Im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen, die vor allem in der US-amerikanischen Profiliga NBA mehrere Millionen Dollar verdienen, können Bertholdt und ihre Teamkolleginnen mit ihrem Gehalt keine großen Sprünge machen. "Der Unterschied zwischen Frauen- und Männer-Basketball ist riesig. Selbst in den USA gibt es da wahnsinnige Differenzen", so Bertholdt. "Ich kenne sogar ein paar, die dort professionell spielen und die können auch von dem Geld nicht leben. Die spielen dann in der Off-Season in Europa oder in anderen Ländern."

Der Spaß ist trotzdem da

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Basketballspielerin Bertholdt: "Perfekte Option, nach Deutschland zu kommen" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Die Freude am Basketball und die Freude über den derzeitigen Erfolg können die Probleme abseits des Parketts aber nicht trüben. "Ich bin im Moment sehr glücklich", so Bertholdt. Mit Marburg Spitzenreiter, in der Nationalmannschaft gesetzt. Das sei letztlich das, worauf es ankommt. "Wir machen Sport, weil wir Sport lieben und Spaß haben."