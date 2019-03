Der BC Marburg ist erfolgreich in die Playoffs gestartet und hat gegen den TK Hannover gewonnen.

Gegen die Niedersachsen hieß es am Ende 90:69. Bereits zur Pause hatten sich die Marburgerinnen einen komfortablen Sieben-Punkte-Vorsprung herausgespielt. Im letzten Viertel hatten die Gäste dann kaum noch etwas entgegenzusetzen.

Damit gehen die Hessinnen in der Best-of-three-Serie mit 1:0 in Führung. Bereits am kommenden Mittwoch (19 Uhr) hat der BC in Hannover die Möglichkeit, eine Runde weiterzukommen.