Siebte Pleite in Folge für BC Marburg

Nächste Pleite für den Marburger BC.

Der Bundesligist musste sich am Samstag dem Herner TC mit 63:71 geschlagen geben. Es war die siebte Niederlage in Folge für die Mittelhessinnen, die in der Tabelle den neunten Platz belegen.