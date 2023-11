Die hessischen Basketball-Zweitligisten haben einen erfolgreichen Samstag hingelegt.

Die Skyliners Frankfurt behalten ihre blütenweiße Weste in der zweiten Basketball-Bundesliga. Am Samstagabend gewannen die Hessen bei den Dresden Titans klar mit 81:59 und stehen mit sieben Siegen aus sieben Spielen an der Tabellenspitze. Bester Werfer bei den Hessen war Jordan Samare mit 15 Punkten.

Auch die Gießen 46ers konnten in der zweiten Liga einen Sieg feiern. Bei den Uni Baskets Paderborn gewannen die Hessen mit 88:78. Die 46ers stehen auf dem vierten Tabellenplatz. Bester Werfer bei den Hessen war Duane Wilson mit 24 Punkten.