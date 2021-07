Die Basketball-Bundesliga (BBL) hat am Montag den Spielplan für die Saison 2021/22 veröffentlicht.

Für die beiden hessischen Clubs geht es am 26. September mit einem Heimspiel los. Die Skyliners Frankfurt empfangen dann die Löwen aus Braunschweig. Die Gießen 46ers haben Bayreuth zu Gast. Bis zum ersten Hessen-Duell müssen sich die Fans bis ins neue Jahr gedulden: Am 2. Januar empfangen die 46ers die Skyliners in der Sporthalle Gießen-Ost. Das letzte Spiel der regulären Saison (1. Mai 2022) bestreiten die Frankfurter gegen Bayreuth. Gießen reist nach Göttingen.