Nach einem schwierigen Saisonstart haben die Basketballerinnen des BC Marburg ordentlich aufgedreht. Jetzt fiebern sie ihren Halbfinal-Spielen gegen den Liga-Primus entgegen.

Anfang des Jahres herrschte beim BC Marburg noch Tristesse: In der Basketball-Bundesliga war das Team Schlusslicht, die Deutsche Meisterschaft schien in sehr weiter Ferne. Doch jetzt hat sich das Blatt gewendet und die Basketballerinnen aus Mittelhessen spielen ab Sonntag um das Final-Ticket.

Eine Schlüsselrolle in der Erfolgsgeschichte spielt Trainer Christoph Wysocki. "Am 15. Januar waren wir alle am Boden, ich kam als Aushilfe und wusste nicht, was mich erwartet", erzählt er im Gespräch mit dem hr-sport. "Zehn Wochen später haben wir kaum ein Spiel verloren und stehen im Playoff-Halbfinale. Das ist fast hollywoodreif."

Der Coach legt dabei vor allem Wert auf die mentale Stärke seiner Spielerinnen. "Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Basketball spielen konnten sie davor auch schon. Jetzt sind sie im Kopf unheimlich stark", so Wysocki.

Das Halbfinale in der Basketball-Bundesliga der Frauen wird im Modus Best of three ausgespielt. Das erste Spiel des BCM in Keltern findet am Sonntag um 16 Uhr statt, am 16. April kommt es zum Aufeinandertreffen in Marburg (19 Uhr). Sollte ein drittes Spiel nötig sein, würde es am 18. April um 16 Uhr in Keltern stattfinden.

