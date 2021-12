Der BC Marburg hat in der Basketball-Bundesliga eine bittere Heimniederlage erlitten.

Die Mittelhessinnen verloren gegen Saarlouis am Samstag mit 70:78. Noch vor dem letzten Viertel lagen die Marburgerinnen in Front, waren in den Schlussminuten der Partie aber deutlich unterlegen und verloren daher klar.