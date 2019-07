Der Wechsel des ehemaligen Profis der Skyliners Frankfurt, Isaac Bonga, zu den Washington Wizards ist perfekt.

Vor seiner zweiten Saison in der NBA verlässt Bonga im Doppelpack mit Landsmann Moritz Wagner die Los Angeles Lakers und schließt sich dem Team aus der Hauptstadt an. In dem Tauschgeschäft mit drei beteiligten Teams wurde unter anderem Superstar Anthony Davis an die Seite von LeBron James zu den Lakers transferiert. Für die Lakers war Bonga in 22 Spielen zum Einsatz gekommen.