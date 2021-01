Trainerwechsel bei den Bundesliga-Basketballerinnen des BC Marburg.

Wie die Mittelhessinnen am Freitag mitteilten, wurde der bisherige Trainer Julian Martinez mit sofortiger Wirkung freigestellt. Sein Nachfolger ist Christoph Wysocki, der am Freitagmittag seine erste Einheit leitete. Die Premiere an der Seitenlinie folgt am Samstag gegen Wasserburg.