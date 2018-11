Topspiel-Pleite in München

Die Gießen 46ers haben das Topspiel der Basketball-Bundesliga beim FC Bayern München verloren. Trotz einer letztlich klaren Niederlage durften die Mittelhessen am Sonntag zwischenzeitlich auf eine Sensation hoffen.

Am Ende einer lange Zeit ausgeglichenen Partie wurde es für die Gießen 46ers bitter. Mit 79:94 (40:46) unterlag die Mannschaft von Trainer Ingo Freyer am Sonntagabend im Topspiel beim weiterhin ungeschlagenen Spitzenreiter FC Bayern und kassierte damit am neunten Spieltag die dritte Niederlage.

Überragender Bryant reicht nicht

Trotz des letztlich klaren Resultats konnte sich das mittelhessische Überraschungsteam in einem hochklassigen Match zwischendurch berechtigte Hoffnungen auf eine Sensation machen: Angeführt vom erneut überragenden John Bryant, der an alter Wirkungsstätte auf 30 Punkte und 12 Rebounds kam, hatten die Gäste kurz vor Ende des dritten Viertels plötzlich sogar mit 65:62 die Nase vorn.

Doch danach legte der Meister noch eine Schippe drauf: Die Gastgeber konnten sich beim Stand von 70:68 mit einem 9:0-Lauf absetzen, Gießen und ihr Top-Star hatten keine Antwort mehr parat. "Hätten wir nicht so viele Ballverluste gehabt, wäre ein Sieg möglich gewesen", monierte Bryant. Stattdessen gewannen die Münchner den Schlussabschnitt mit 27:14 und sicherten sich schließlich den nächsten Erfolg. Für die Bayern traf Nihad Dedovic (17) am besten.

Weitere Informationen FC Bayern München - Gießen 46ers 94:79 (21:16,25:24,21:25,27:14) Punkte FC Bayern München: Djedovic 17, Williams 13, Booker 12, Lucic 12, Koponen 11, Barthel 10, Jovic 7, Radosevic 5, Hobbs 3, Amaize 2, Lo 2



Punkte Gießen 46ers: Bryant 30, Thomas 10, Gordon 9, Kraushaar 6, Lischka 6, Landis 5, Agva 4, Bell 3, Chambers 3, Montana 3



Zuschauer: 5.011 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! bundesliga, 25.11.2018, 22.05 Uhr