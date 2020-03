Die Basketballer der Gießen 46ers haben sich der Hilfsaktion von Handball-Zweitligist TV Hüttenberg angeschlossen.

Wie die Mittelhessen am Dienstag mitteilten, wollen sie hilfsbedürftigen Menschen in der Region den Alltag in Zeiten des Coronavirus erleichtern. Wer die Hilfe der Gießen 46ers in Anspruch nehmen möchte, schreibt eine E-Mail an zusammen@jobstairs-giessen46ers.de oder ruft montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr unter der Rufnummer 0641-46091010 an. Handball-Zweitligist TV Hüttenberg hatte die Aktion #Wirfüreuch vor einigen Tagen begonnen und etwa angeboten, Lebensmittel für Corona-Risikogruppen einzukaufen.