Die Gießen 46ers mussten sich Bamberg am Ende geschlagen geben. Bild © Imago Images

Trotz einer Aufholjagd im vierten Viertel haben die Gießen 46ers in der Basketball-Bundesliga gegen Bamberg verloren. Der Rückstand aus der ersten Hälfte war am Ende zu viel.

Die Gießen 46ers haben in der Basketball-Bundesliga ihr zweites Spiel in der neuen Saison verloren. Die Mittelhessen unterlagen am Sonntag den Baskets aus Bamberg mit 99:106 (42:58).

Bereits zur Pause lagen die 46ers gegen die Franken, die zuvor auch erst einen Sieg eingefahren hatten, mit 16 Punkten zurück. Trotz eines ausgeglichenen dritten Viertels und einer kurzen Aufholjagd der Gießener zu Beginn des vierten Viertels konnte das Team von Trainer Ingo Freyer die Partie nicht mehr drehen. Bester Werfer der 46ers war Jonathan Stark mit 27 Punkten.