Die Gießen 46ers haben am Samstag (20.30 Uhr) die Baskets Bonn in der Osthalle zu Gast.

Die Bonner kommen mit Rückenwind aus der Champions League und einem Sieg in dieser Woche nach Mittelhessen, in der Bundesliga herrscht bei den Gästen allerdings weiterhin Flaute. Dort sind sie mit gerade einmal vier Punkten Vorletzter in der Tabelle. Auch die 46ers warten bereits seit drei Spielen auf einen Sieg. "Ich denke, es ist ein "must win" für uns. Nicht nur aus tabellarischen, sondern vor allem aus mentalen Gründen", sagte Flügelspieler Jordan Barnett mit Blick auf die Partie.