Der letzte Spieltag der Saison in der Basketball-Bundesliga wird von Samstag auf Sonntag verlegt. Die Gießen 46ers treten am 9. Mai (15 Uhr) gegen Braunschweig an.

Da am letzten Spieltag alle Partien gleichzeitig stattfinden müssen, findet das Spiel der Gießener gegen Braunschweig am 9. Mai statt. Für die Mannschaft kann es dann noch um wichtige Punkte für den Klassenerhalt gehen. Derzeit stehen die 46ers auf dem 17. Tabellenplatz.