Basketball-Zweitligist Gießen 46ers startet am Samstag (20 Uhr) in die kom- mende Saison.

Zum Auftakt trifft das Team um Kapitän Robin Benzing im BBL- Pokal auf den Mitteldeutschen BC. "Für uns ist es eine Ehre, im zweiten Jahr in Folge gegen einen Erstligisten antreten zu dürfen", so Benzing. Und vielleicht sogar ein gutes Omen? Nachdem die 46ers im Vorjahr Crailsheim ausschalteten, soll dieses Jahr die Wiederholung her. "Treten wir komplett an, haben wir eine hohe Qualität und müssen uns vor niemandem verstecken", so Benzing. "Die Körbe hängen für beide gleich hoch."